Nissan ha confermato il ritorno del modello Xterra, un fuoristrada noto per la sua robustezza. La casa automobilistica ha pubblicato i primi teaser ufficiali che mostrano alcuni dettagli del veicolo. La presentazione del nuovo Xterra è prevista per il 2028, anche se non sono stati comunicati ancora dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche o sul design definitivo. La conferma ufficiale ha messo fine a molte speculazioni in merito.

Il ritorno del Nissan Xterra è finalmente ufficiale. Dopo anni di indiscrezioni, Nissan ha confermato il ritorno di questo iconico fuoristrada duro e puro, mostrando anche i primi teaser ufficiali. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla data di arrivo e su come si preannuncia il posizionamento tra la versione d’accesso e la specialistica PRO-4X. Quando la vedremo?. Nissan ha ufficializzato che il debutto sul mercato del nuovo Xterra è mirato per la fine del 2028 (come modello 2029). L’attesa è giustificata da un cambio radicale di architettura: l’Xterra nascerà negli Stati Uniti su una nuovissima piattaforma a telaio a longheroni (body-on-frame) sviluppata per ospitare una nuova famiglia di veicoli fuoristrada e pick-up del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Nissan Xterra 2028: come sarà e quando arriva?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUEVO NISSAN XTERRA 2028 REGRESA CON MOTOR V6 Y 4X4

Notizie e thread social correlati

Nuova Nissan Xterra 2028; come sarà, quando arriva ed allestimentiNissan ha annunciato ufficialmente il ritorno del modello Xterra, previsto per il 2028.

Nuova Nissan X-Terra 2027-2028: ritorno confermatoLa Nissan ha annunciato ufficialmente il ritorno della X-Terra, un modello molto atteso dagli appassionati di veicoli fuoristrada.

Si parla di: Nuova Nissan Xterra 2028; come sarà, quando arriva ed allestimenti; Nuova Nissan Xterra 2028; come sarà quando arriva ed allestimenti.

Nuova Nissan Xterra 2028; come sarà, quando arriva ed allestimentiIl ritorno del Nissan Xterra è finalmente ufficiale. Dopo anni di indiscrezioni, Nissan ha confermato il ritorno di questo iconico fuoristrada duro e puro, mostrando anche i primi teaser ufficiali. ilgiornaledigitale.it