Perugia gran colpo in trasferta | vittoria 0-1 con la Vis Pesaro il Grifone rilancia il suo campionato

Il Perugia ha ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro la Vis Pesaro. Il match si è giocato il 29 marzo 2026 e ha visto il Grifone conquistare tre punti fondamentali. Con questo risultato, la squadra si è temporaneamente allontanata dalla zona retrocessione e ha ripreso fiato in classifica. La gara si è svolta in un contesto di grande intensità.

Perugia, 29 marzo 2026 – Un gol pesantissimo e tre punti davvero importanti: il Grifone coglie una vittoria per 0-1 a Pesaro contro la Vis e in qualche modo rilancia il suo campionato, portandosi momentaneamente fuori dalla zona playout. Una partita di grande spessore per Verre e soci. Alla fine è Bacchin a trovare la rete del successo a otto minuti dal novantesimo. Emozioni a non finire, poi i sorrisi al fischio finale. E la festa con i tifosi, arrivati in oltre cinquecento dall’Umbria. Per un Perugia che ha saputo soffrire e non si è arreso. Mostrando di saper far bene anche lontano dal Curi. Quinto risultato utile consecutivo per il Grifone, che arrivava dal pareggio interno contro la Torres. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, gran colpo in trasferta: vittoria 0-1 con la Vis Pesaro, il Grifone rilancia il suo campionato Articoli correlati Vis Pesaro-Perugia: il duello tattico che decide la Serie CAllo Stadio Benelli di Perugia, domenica 29 marzo 2026 alle 17:30, si appresta a svolgersi uno scontro cruciale tra Vis Pesaro e Perugia. Niente trasferta per la gara con la Pianese per i tifosi della Vis PesaroPIANCASTAGNAIO – Il prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Pesaro... Una selezione di notizie su Vis Pesaro Temi più discussi: Serie C girone B. Verso la 34ma giornata: il big match nel monday night; Vis, i biancorossi non riescono a incidere con il Perugia, la rete di Bacchin regala i tre punti alla formazione ospite; Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 34. Perugia, colpo grosso a Pesaro in chiave salvezza: Bacchin entra e affonda la Visdi Carlo Forciniti Verre ispira, Bacchin segna e il Perugia – a Pesaro contro la Vis – fa un altro passo probabilmente decisivo verso la salvezza diretta. Al Benelli il Grifo, che allunga a cinque la ... umbria24.it Diretta Vis Pesaro Perugia | Streaming video tv: vista playoff per i marchigiani (Serie C, 29 marzo 2026)Diretta Vis Pesaro Perugia streaming video tv: i marchigiani sono ormai ad un passo dai playoff, gli umbri invece inseguono la salvezza. ilsussidiario.net Vis Pesaro - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta. Il link della notizia nel primo commento - facebook.com facebook