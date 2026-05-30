Nume Academy & Festival presenta a Cortona il Concerto di anteprima dell’edizione 2026
Il 30 maggio 2026 a Cortona si è tenuto un concerto di anteprima dell’edizione 2026 del Nume Academy & Festival. L’evento ha visto esibirsi alcuni artisti e musicisti coinvolti nella prossima edizione del festival. La manifestazione si è svolta in una location pubblica e ha attirato un pubblico di appassionati e curiosi. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a dettagli specifici sulla scaletta o sugli artisti presenti.
Arezzo, 30 maggio 2026 – Nume Academy & Festival presenta a Cortona il Concerto di anteprima dell’edizione 2026. Appuntamento il 4 Giugno con il Duo Bevilacqua Tamburini violino & violoncello alla Chiesa di San Domenico alle ore 21:15. Un concerto anteprima semplicemente imperdibile per aprire la stagione Nume 2026. Il Duo Bevilacqua–Tamburini riunisce due tra i più straordinari giovani solisti della scena classica internazionale di oggi. Un programma di straordinaria intensità e ampiezza, in una delle più belle chiese storiche della Toscana. Gli Artisti Violino Clarissa Bevilacqua Primo Premio all'International Mozart Competition di Salisburgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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