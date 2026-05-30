Nume Academy & Festival presenta a Cortona il Concerto di anteprima dell’edizione 2026

Notizia in breve

Il 30 maggio 2026 a Cortona si è tenuto un concerto di anteprima dell’edizione 2026 del Nume Academy & Festival. L’evento ha visto esibirsi alcuni artisti e musicisti coinvolti nella prossima edizione del festival. La manifestazione si è svolta in una location pubblica e ha attirato un pubblico di appassionati e curiosi. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a dettagli specifici sulla scaletta o sugli artisti presenti.