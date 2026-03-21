San Patrizio taragna fuochi tulipani feste e commedie | il week-end in provincia

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono numerose iniziative, tra cui una celebrazione di San Patrizio, eventi con taragna e fuochi, e spettacoli con tulipani e commedie. Le feste coinvolgono diverse località della provincia e prevedono anche momenti di intrattenimento e partecipazione pubblica. Un calendario ricco di appuntamenti che vede protagonisti sia eventi tradizionali sia iniziative di intrattenimento.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la Festa di San Patrizio a Colzate, il Festival della polenta taragna a Grumello Del Monte, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, la Sagra del Goloso a Chiuduno, la festa di Primavera – sagra contadina a Spirano, Bloom Fest a Corna Imagna, i tulipani al Castello di Malpaga, lo spettacolo pirotecnico a San Giovanni Bianco per le celebrazioni della Sacra Spina e le Giornate Fai di Primavera. Da annotare, inoltre, il Rogo della vecchia a Ornica, la StraPonte a Ponte San Pietro (domenica), l’incontro con Don Ciotti al Teatro Serassi di Villa d’Almè, Albino classica, commedie dialettali, il Concerto di Primavera con I Piccoli Musici a Nembro, spettacoli per bambini e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Debora Villa, Flavio Insinna, Edoardo Prati, taragna e commedie: il week-end in provincia Leggi anche: Castelli aperti, Colorado omaggio a De André e commedie: il week-end in provincia Altri aggiornamenti su San Patrizio Argomenti discussi: San Patrizio, taragna, fuochi, tulipani, feste e commedie: il week-end in provincia. San Patrizio, taragna, fuochi, tulipani, feste e commedie: il week-end in provinciaDa annotare, inoltre, il Rogo della vecchia a Ornica, la StraPonte a Ponte San Pietro (domenica), l’incontro con Don Ciotti al Teatro Serassi di Villa d’Almè, Albino classica, commedie dialettali, il ... bergamonews.it San Patrizio 2026, significato e tradizioni della festa irlandeseSan Patrizio, patrono dell'Irlanda, viene celebrato nell'anniversario della sua morte, che risale al 17 marzo 461. adnkronos.com