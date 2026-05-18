Nord-Est sotto allerta | rischio supercelle e grandine nel lunedì sera

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera il Nord-Est si prepara a un nuovo fronte di maltempo che potrebbe portare supercelle e grandinate intense. Le previsioni indicano un rischio più elevato in alcune province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dove si attende la formazione di grandine di dimensioni considerevoli. Le autorità hanno evidenziato come i cold pool, le masse d'aria fredda che si spostano verso la superficie, possano incrementare l'intensità dei fenomeni temporaleschi, influenzando la sicurezza nelle ore serali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Quali province del Veneto e del Friuli rischiano la grandine più grossa?. Come influenzeranno i cold pool la sicurezza nelle ore serali?. Perché la Lombardia orientale è meno colpita rispetto al Nord-Est?. Cosa accadrà in Bielorussia e Lettonia con l'allerta di livello 2?.? In Breve Allerta livello 2 per Lettonia orientale e Bielorussia settentrionale con MUCAPE fino a 2000 Jkg.. Rischio tornado e venti distruttivi in Bielorussia con wind shear tra 15 e 20 ms.. Allerta livello 1 per Azerbaijan ed Armenia con valori MUCAPE fino a 1500 Jkg.. Lombardia orientale e Veneto occidentale soggetti a raffiche da cold pool nel lunedì sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

nord est sotto allerta rischio supercelle e grandine nel luned236 sera
© Ameve.eu - Nord-Est sotto allerta: rischio supercelle e grandine nel lunedì sera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Back to Back Storms Are Now Lined Up Across USA

Video Back to Back Storms Are Now Lined Up Across USA

Sullo stesso argomento

Temporali in arrivo, allerta massima: rischio grandine, tornado e supercelleLe più recenti elaborazioni meteo indicano la possibilità di temporali nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, che potranno assumere localmente...

Nord Italia sotto assedio: rischio tornado e supercelle distruttive? Domande chiave Come si formano le supercelle capaci di generare tornado improvvisi? Quali zone della pianura rischiano i danni maggiori oggi?...

Allerta neve in Algeria, fino a 25 centimetri nel nord-estIn Algeria, un'allerta neve è stata diramata dai servizi meteorologici per diverse regioni del centro e del nord-est del Paese, dove sono attese nevicate con accumuli fino a 25 centimetri sui rilievi ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web