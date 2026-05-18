Nord-Est sotto allerta | rischio supercelle e grandine nel lunedì sera

Lunedì sera il Nord-Est si prepara a un nuovo fronte di maltempo che potrebbe portare supercelle e grandinate intense. Le previsioni indicano un rischio più elevato in alcune province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dove si attende la formazione di grandine di dimensioni considerevoli. Le autorità hanno evidenziato come i cold pool, le masse d'aria fredda che si spostano verso la superficie, possano incrementare l'intensità dei fenomeni temporaleschi, influenzando la sicurezza nelle ore serali.

? Punti chiave Quali province del Veneto e del Friuli rischiano la grandine più grossa?. Come influenzeranno i cold pool la sicurezza nelle ore serali?. Perché la Lombardia orientale è meno colpita rispetto al Nord-Est?. Cosa accadrà in Bielorussia e Lettonia con l'allerta di livello 2?.? In Breve Allerta livello 2 per Lettonia orientale e Bielorussia settentrionale con MUCAPE fino a 2000 Jkg.. Rischio tornado e venti distruttivi in Bielorussia con wind shear tra 15 e 20 ms.. Allerta livello 1 per Azerbaijan ed Armenia con valori MUCAPE fino a 1500 Jkg.. Lombardia orientale e Veneto occidentale soggetti a raffiche da cold pool nel lunedì sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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