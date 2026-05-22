Paolo Vanoli ha tenuto una conferenza stampa dopo la partita contro l'Atalanta, conclusa con un risultato di 1-1. Ha affermato che se decidesse di restare, vorrebbe una Fiorentina di livello. Ha ringraziato i tifosi per il supporto durante la stagione, definendolo un premio importante. La sua posizione sulla permanenza in panchina non è stata ancora chiarita.

Firenze, 22 maggio 2026 - Conferenza stampa di fine stagione per Paolo Vanoli dopo l'1-1 maturato contro l'Atalanta. La Fiorentina conclude il suo campionato a quota 42 punti. Il tecnico gigliato parte da un ringraziamento ai tifosi, che lo hanno escluso dalla contestazione anche stasera. “Intanto ringrazio i tifosi. Gli applausi che mi hanno tributato sono stati il premio al lavoro importante. Il lavoro e i valori alla fine vengono sempre ripagati. Non serve farsi pubblicità. Io sono stato ripagato dalla squadra, che ha dato tutto nel finale di stagione: i ragazzi hanno fatto capire quanto ci tenevano. Quando arriva qualcosa non arriva mai da solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vanoli: "Se resto voglio una Fiorentina di livello. Grazie ai tifosi, premio importante"

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