Macron rimprovera il pubblico durante un summit in Kenya | Fate troppo rumore se non siete interessati andate fuori

Durante il summit in Kenya, il presidente francese ha interrotto un intervento per chiedere alla platea di smettere di fare rumore, affermando che chi non fosse interessato poteva uscire. La sua reazione ha causato sorpresa tra i presenti, con il pubblico che ha continuato a parlare mentre lui si rivolgeva ai partecipanti. L’episodio si è verificato nel corso delle sessioni dedicate alla discussione principale dell’evento.

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