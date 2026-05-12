Macron rimprovera il pubblico durante un summit in Kenya | Fate troppo rumore se non siete interessati andate fuori

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il summit in Kenya, il presidente francese ha interrotto un intervento per chiedere alla platea di smettere di fare rumore, affermando che chi non fosse interessato poteva uscire. La sua reazione ha causato sorpresa tra i presenti, con il pubblico che ha continuato a parlare mentre lui si rivolgeva ai partecipanti. L’episodio si è verificato nel corso delle sessioni dedicate alla discussione principale dell’evento.

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Fuori programma per Emmanuel Macron durante l’Africa Forward Summit di Nairobi, in Kenya. Il Presidente francese ha interrotto bruscamente gli interventi sul palco per richiamare all’ordine la platea, colpevole di un eccessivo brusio che impediva il regolare svolgimento dei lavori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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