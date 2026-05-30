Un altro volto noto ha deciso di non partecipare a un programma televisivo di grande rilievo. Dopo l’annuncio di un’ospite che ha rifiutato di salire sul palco, si aggiunge un nuovo no tra i partecipanti alle produzioni di punta di Rai e Mediaset. L’autunno televisivo si avvicina, ma le trattative e le scelte del cast continuano a generare attenzione e discussioni tra gli addetti ai lavori. Nessuna delle due reti ha ancora confermato ufficialmente le motivazioni di queste rinunce.

L’autunno televisivo deve ancora cominciare, ma dietro le quinte delle grandi produzioni Rai e Mediaset si stanno già delineando scenari destinati a far discutere. Al centro delle indiscrezioni c’è il futuro della giuria di Ballando con le Stelle, uno dei programmi più seguiti del sabato sera, che potrebbe presto dover fare i conti con un’assenza pesante. >> Drammatico incidente mortale, soccorsi disperati Da settimane, infatti, si rincorrono le voci su un possibile nuovo impegno professionale di Selvaggia Lucarelli. Secondo le indiscrezioni sempre più insistenti, la giornalista e opinionista sarebbe pronta a mettersi alla prova alla guida della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Non vado a Ballando”. Dopo Selvaggia Lucarelli altro no pesante

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