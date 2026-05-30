Non Sparate sul Pianista | Vizzini | Musicisti amatori il palco ora è tutto per voi
Un nuovo progetto per musicisti amatori, chiamato Pianolink, è stato presentato da un pianista noto. L'iniziativa si svolgerà durante il Festival Miamor, in programma a Milano dal 4 al 13 giugno, e include un concorso con una giuria internazionale. Il progetto mira a offrire un palco sia a musicisti dilettanti che a professori d’orchestra affermati, creando un punto di incontro tra diverse esperienze musicali.
Il pianista Andrea Vizzini presenta il progetto Pianolink, dedicato ai musicisti amatori. Dal Festival Miamor (dal 4 al 13 giugno a Milano) al concorso con una giuria di livello mondiale: un palco che mette insieme pianisti che suonano per amore e affermati professori d'orchestra. Alla fine del 2024, in un momento difficile per Poste italiane alle prese con la riorganizzazione del lavoro a fronte di nuove sfide del settore, l’azienda guidata da Matteo Del Fante chiudeva un accordo col sindacato dei lavoratori di Poste della Cisl, cioè il primo sindacato indiscusso nel settore, con 20.000 nuove assunzioni e un nuovo servizio, Rete corriere, al passo con le richieste del mercato. 🔗 Leggi su Laverita.info
Bill Frisell, il mago del jazz | Non Sparate sul Pianista
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