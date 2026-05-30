Non Sparate sul Pianista | Vizzini | Musicisti amatori il palco ora è tutto per voi

Notizia in breve

Un nuovo progetto per musicisti amatori, chiamato Pianolink, è stato presentato da un pianista noto. L'iniziativa si svolgerà durante il Festival Miamor, in programma a Milano dal 4 al 13 giugno, e include un concorso con una giuria internazionale. Il progetto mira a offrire un palco sia a musicisti dilettanti che a professori d’orchestra affermati, creando un punto di incontro tra diverse esperienze musicali.