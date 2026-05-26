Non Sparate sul Pianista | Zenni | Sonny Rollins il più grande improvvisatore dopo Omero

Stefano Zenni, musicologo jazz, ha ricordato Sonny Rollins, scomparso a 95 anni, poche ore prima del centenario di Miles Davis. Zenni ha descritto Rollins come uno dei più grandi improvvisatori dopo Omero. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione della morte del sassofonista, che ha avuto un ruolo importante nel panorama jazz.

Stefano Zenni, musicologo jazz, ricorda Sonny Rollins, leggendario sassofonista scomparso a 95 anni e a poche ore dal centenario di Miles Davis. La sua inesauribile fantasia, unita a generose dosi di ironia e sarcasmo, lo ha reso un colosso assoluto dell’arte dell’improvvisazione. Edoardo Codraro, professore di Pordenone, ha pagato abbastanza cara la sua prontezza. Ha visto due studenti che si prendevano a calci e pugni nel cortile della scuola e si è precipitato a separarli. Ne ha ricavato un pugno sul collo che, non molto tempo dopo, gli ha provocato un notevole malessere. Codraro ha chiesto che la scuola prenda provvedimenti contro lo studente, ma ha deciso di non denunciarlo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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