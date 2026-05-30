La Commissione europea ha multato Temu per pratiche commerciali scorrette. Contestualmente, l’Unione europea ha annunciato nuove strategie per regolamentare le relazioni con la Cina, rafforzando i controlli sulle aziende straniere. La multa e le misure arrivano in un momento di crescente attenzione alle attività delle piattaforme di e-commerce e alle relazioni economiche con Pechino. Le decisioni sono interpretate come risposta alle pressioni di alcuni paesi membri, in particolare la Francia.

Potrebbe essere l’onda lunga del pressing francese su Bruxelles. O più semplicemente un’altra dimostrazione plastica del fatto che il senso dell’Europa per la Cina non è più quello di prima. Fatto sta che dal Vecchio continente è arrivato un altro chiaro segnale a Pechino. Ovvero, una multa da 200 milioni di euro a Temu, colosso cinese dell’e-commerce accusato di aver offerto prodotti illegali sulla sua piattaforma provocando danni ai consumatori. Questa la cronaca. La sanzione arriva dalla Commissione europea per non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dalla vendita di prodotti illegali. Le... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo shopping, la multa a Temu e la strategia Ue sulla Cina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

When the contract ends, she leaves pregnant; the CEO regrets it and locks down the city to find her.

Notizie e thread social correlati

Temu, dalla Ue multa da 200 milioni: ecco perchéLa Commissione europea ha multato Temu con 200 milioni di euro in base al Digital Services Act.

Temu riceve multa da 200 milioni di euro dall'Ue, l'e-commerce cinese avrebbe venduto prodotti illegaliL’Unione Europea ha multato con 200 milioni di euro l’e-commerce cinese Temu, accusata di aver venduto prodotti illegali.

Temi più discussi: Temu si è beccata una multa da 200 milioni dalla Commissione europea perché non fa abbastanza per bloccare la vendita di prodotti illegali; Temu, non ti temiamo: 200 milioni di multa dall’Ue; L'Europa multa Temu per 200 milioni: C'è il rischio di prodotti illegali online; Compri a pochi euro e rischi grosso: per Temu arriva un multa record.

Temu riceve una multa record: 200 milioni di euro per la vendita di prodotti illegali nell'UELa Commissione Europea ha imposto a Temu una sanzione di 200 milioni di euro per violazione della Legge sui Servizi Digitali. L'e-commerce cinese non ha valutato adeguatamente i rischi sistemici legat ... hwupgrade.it

Temu, multa da 200 milioni di euro dall’Ue per il ‘mistery shopping’. Di che cosa si trattaTemu ha ricevuto una multa di 200 milioni di euro dalla Commissione Ue per il rischio di vendita online di prodotti illegali La Commissione Ue ha inflitto una sanzione di 200 milioni di euro a Temu ai ... affaritaliani.it