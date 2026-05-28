Una multa da 200 milioni di euro: è quella inflitta dalla Commissione europea a Temu ai sensi del Digital Services Act (Dsa). Secondo Bruxelles, la società non ha identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici legati alla vendita di prodotti illegali sulla propria piattaforma e i conseguenti danni per i consumatori nell’Unione europea. Le prove della Commissione. Le prove a disposizione della Commissione, viene riferito, indicano che i consumatori dell’Ue hanno un’elevata probabilità di imbattersi in prodotti illegali sul sito di e-commerce e la violazione in cui è incorsa Temu “è seria”, secondo una funzionaria Ue. Temu avrà tempo fino al 28 agosto 2026 per presentare alla Commissione un piano d’azione, come richiesto dall’articolo 75 del Dsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Temu, dalla Ue multa da 200 milioni: ecco perché

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