Il prezzo del petrolio continua a salire a causa della tensione tra Iran e Stati Uniti, con il Wti che supera i 101 dollari al barile. Nonostante la tregua annunciata, il mercato resta preoccupato per la possibilità di nuovi sviluppi nel conflitto e per la presenza militare nello Stretto di Hormuz, che mantiene l'incertezza sui prezzi energetici.

Torna a salire il prezzo del petrolio. Dopo il ribasso dovuto alla tregua, la fragilità della stessa ha riportato il prezzo a salire. Il Wti è salito a 101,4 dollari al barile, mentre il Brent è salito del 4,3%, sempre vicino ai 100 dollari al barile. Nel frattempo gli Stati Uniti continuano a esportare la più grande quantità di petrolio di sempre. Sono il primo produttore e quindi, come ha dichiarato lo stesso Donald Trump, quando il prezzo del petrolio sale “noi facciamo un sacco di soldi”. Prezzo petrolio in salita Prezzo benzina e diesel Perché la tregua è fragile? Prezzo petrolio in salita Il prezzo del petrolio torna a crescere. Accelera la corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sale il prezzo del petrolio per la guerra tra Iran e Usa, la tregua non convince: barile oltre i 100 dollari

Guerra in Iran, perché il prezzo del petrolio non è salito a 100 dollari al barileLa guerra in Iran ha già fatto sentire il proprio impatto sui mercati internazionali, ma non tutti hanno reagito allo stesso modo.

Guerra in Iran, oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano. Il petrolio schizza a oltre 100 dollari al barileUn attacco con un drone iraniano all’alba di lunedì ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein.

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Sale il prezzo del petrolio per la guerra tra Iran e Usa, la tregua non convince: barile oltre i 100 dollariIl Wti sale a 101,4 dollari per la fragile tregua tra Usa e Iran, lo Stretto di Hormuz resta chiuso. Aumentano i costi di benzina e diesel alla pompa ... virgilio.it

Codacons, crolla il petrolio ma il gasolio verso 2,2 euro al litroSale ancora il prezzo dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, merc ... ansa.it

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