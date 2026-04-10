Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono aumentate il 10 aprile, quando un funzionario statunitense ha accusato l’Iran di gestire in modo inadeguato il traffico di petrolio nello Stretto di Hormuz. Questa dichiarazione ha contribuito a bloccare i negoziati tra le due parti, in un contesto già segnato da tensioni geopolitiche crescenti. La questione riguarda il controllo del traffico marittimo e il flusso di greggio nella regione.

Le tensioni geopolitiche tra Washington e Teheran si sono riaccese questo 10 aprile attraverso una dura critica mossa da Trump, il quale ha accusato l’Iran di gestire in modo inadeguato il controllo del traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz. Mentre il presidente statunitense manifestava la propria frustrazione per il mancato rispetto degli accordi precedentemente stabiliti, la risposta iraniana è stata netta: non ci saranno consultazioni a Islamabad se non verrà garantita una tregua globale, estendendo la richiesta di un cessate il fuoco anche al fronte libanese. L’impasse diplomatica tra Pakistan e Libano. Il tentativo di avviare un dialogo in territorio pakistano ha subito un brusco arresto dopo che l’agenzia Tasnim ha smentito ufficialmente l’arrivo di una delegazione proveniente dall’Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro USA-Iran: il petrolio di Hormuz blocca i negoziati

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