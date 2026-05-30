Stasera a Istanbul si disputa la finale di Champions League. La partita si svolge allo stadio, con le squadre che scendono in campo per 90 minuti di gioco. Le tifoserie sono già radunate fuori dallo stadio, mentre le autorità hanno predisposto misure di sicurezza per l’evento. La partita è l’ultimo atto della competizione europea, con le due squadre che si contendono il trofeo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sabato 30 maggio è vietato prendere impegni perché si gioca la finalissima della Champions League 202526 tra PSG e Arsenal, ma occhio all'orario! A differenza degli altri anni, per la prima volta la finale non sarà alle 21, ma alle 18. Una scelta molto particolare, che nel comunicato ufficiale la Uefa ha spiegato così: «L’anticipo ottimizzerà la logistica e le operazioni, offrendo vantaggi concreti e rendendo l’evento più accessibile anche a famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non prendere impegni per stasera, a Istanbul si gioca la finalissima di Champions

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