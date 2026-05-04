Martedì e mercoledì si disputeranno le semifinali di Champions League, con le squadre che si sfideranno per raggiungere la finale. Le partite sono programmate in due giorni consecutivi e coinvolgono le migliori formazioni del torneo europeo. Gli incontri si svolgono in diverse città, con orari ancora da definire. I risultati di queste partite determineranno le squadre che accederanno alla fase finale della competizione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. 90 minuti, gli ultimi, quelli decisivi, per decidere quali saranno le due finaliste che il prossimo 30 maggio a Budapest si giocheranno la Champions League. Martedì 5 maggio e mercoledì 6 è vietato prendere impegni, perché sono in programma due sfide tanto diverse quanto cariche di adrenalina, dove ogni errore rischia di essere pagato carissimo. Il programma delle semifinali. Martedì 5 maggio a Londra si sfideranno Arsenal e Atletico Madrid. Come era facile immaginare alla vigilia, la gara di andata è stata bloccata e molto tattica, con l'1-1 finale deciso da due calci di rigore.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non prendere impegni, martedì e mercoledì si giocano le semifinali di Champions

Notizie correlate

Martedì e mercoledì si gioca l'andata delle semifinali di ChampionsAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Quando si giocano le semifinali a Miami: sera o notte per l’Italia, la guida tv e streamingLe semifinali del Masters 1000 di Miami si disputeranno venerdì 27 marzo: la prima si giocherà alle ore 20.

Aggiornamenti e dibattiti

Un martedì di Champions da incubo: servono rimonte che non si vedono da anni, Serie A aggrappata all’InterPeggio di così, era difficile. Non che il tifo di Istanbul o il Muro Giallo di Dortmund fossero teatri da prendere alla leggera, ma il martedì di Champions League è amaro come raramente è capitato, ... m.tuttomercatoweb.com

Champions League, il meglio del martedìIl meglio del martedì di Champions: dalla vittoria del Bayern Monaco a Parigi, la sedicesima su sedici partite stagionali, a quella del Liverpool contro il Real Madrid nonostante un super Courtois, ... sport.sky.it