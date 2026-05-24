Nell'ultima giornata di Serie A, il Milan rischia di non qualificarsi alla Champions League. La squadra dipende dai risultati di altre squadre e da alcune combinazioni di risultati specifici. Se il Milan ottiene determinati punti e altre squadre non vincono, può accedere alla competizione internazionale. In caso contrario, potrebbe perdere la possibilità di partecipare alla massima competizione europea. La qualificazione del Milan si deciderà in base alle combinazioni di risultati di questa giornata.

Oggi, domenica 24 maggio 2026, la Serie A scende in campo per i novanta minuti finali della stagione. I verdetti definitivi stanno per essere emessi. Se da un lato conosciamo già l'Inter Campione d'Italia, il Napoli qualificato in Champions League, l'Atalanta ai playoff di Conference League e le retrocessioni di Pisa e Hellas Verona, i match delle ore 20:45 stabiliranno gli ultimi decisivi verdetti. Sotto i riflettori c'è la serrata volata per l'Europa che conta, che vede coinvolte Milan, Roma, Como e Juventus per gli ultimi due pass Champions disponibili (le altre due finiranno in Europa League), oltre al duello salvezza tra Lecce e Cremonese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan si gioca la Champions stasera: la combinazione a quattro che premia il Diavolo in classifica

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