Un nuovo episodio di negazione si è verificato, questa volta riguardo a un evento che avrebbe avuto risvolti evidenti. Le autorità russe hanno ripetutamente rifiutato di riconoscere i fatti, anche di fronte a prove concrete. La strategia di negare, anche quando i fatti sono chiari, sembra continuare senza sosta. Non si tratta di un’escalation, ma di un segnale di debolezza nel quadro delle risposte ufficiali.

La prima regola della propaganda e della dialettica russa è stata rispettata in pieno: negare. Negare sempre, anche l'evidenza. Non è un nostro drone, vedremo, chissà. Intanto si prende tempo, il caos internazionale cala e poi si vedrà. Ma intanto, visto l'abituale modus operandi di Mosca, i dubbi sono molti. Il drone russo finito su un palazzo di Galati, in Romania, è stato in incidente. Ma in buona parte anche un test con cui la Russia ha potuto valutare e prendere coscienza delle capacità di risposta dell'Europa e della Nato a un eventuale attacco reale. Un test in buona parte fallito. Perché al di là delle sguaiate quinte colonne di Mosca sparse qua e là, la reazione è stata immediata e anche piuttosto dura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non è un'escalation ma un altro segno di debolezza

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Trump Says US Negotiating War Deal, as Iran Denies Talks

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