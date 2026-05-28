La Procura di Pavia ha richiesto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di una donna. L’obiettivo è verificare se ci siano condizioni patologiche che possano influenzare la capacità di intendere e di volere del 38enne. La decisione segue le dichiarazioni della difesa, che ha definito un suo eventuale comportamento come segno di debolezza. La consulenza sarà affidata a uno specialista per valutare lo stato mentale di Sempio.

La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per "accertare" se vi siano "condizioni patologiche" sul 38enne, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, "idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere". Perizia che serve anche a capire la presunta pericolosità sociale dell'indagato. Lo fa sapere il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, in una nota. Al medico psichiatra Roberto Catanesi è stato affidato il compito di valutare la presenza di "eventuali disturbi" o "alterazioni" in grado di incidere sulla "imputabilità" dell'amico di Marco Poggi, fratello della vittima. La notizia irrompe nella puntata di giovedì 28 maggio di Dentro la notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Segno di debolezza". La difesa di Sempio al contrattacco: la replica a Napoleone

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