La procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, oggi ascolterà il bambino di 11 anni che ieri ha tentato di accoltellare il docente di tecnologia, nella scuola media di San Vito Lo Capo. Ma bisogna partire da un elemento fondamentale: non è imputabile. È troppo giovane per essere sottoposto a giudizio, quindi anche a qualunque forma di custodia a tutela della sicurezza, ma gli investigatori vogliono comunque capire cosa l’abbia spinto a pianificare un’azione che si sarebbe potuta trasformare in una strage. E potrebbero comunque proporre provvedimenti in eccezione alla regola. Il docente aggredito, che per fortuna ha riportato solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non si riesce a spiegare il gesto del suo alunno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non datemi la colpa per quello che farò"... Cosa scriveva l’11enne prima di provare ad accoltellare il prof

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Studente di 11 anni cerca di accoltellare il prof in diretta social, su TikTok scriveva: Non datemi la colpa per quello che farò tra 4 ore ift.tt/aW4QwUk x.com

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