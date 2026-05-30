Docente accoltellato da studente 11enne ipotesi premeditazione | sui social scriveva Non incolpatemi per quello che farò tra 4 ore

Un insegnante è stato accoltellato da uno studente di 11 anni a San Vito Lo Capo. L’alunno aveva scritto sui social: “Non incolpatemi per quello che farò tra 4 ore”. La polizia ha trovato tracce di una pianificazione dettagliata del gesto, con il ragazzo che aveva preparato tutto nei minimi particolari. La vicenda si sta chiarendo, mentre l’insegnante è stato soccorso e trasportato in ospedale.

I contorni della vicenda di San Vito Lo Capo si fanno più chiari. L’undicenne che ha cercato di colpire il proprio insegnante aveva organizzato il piano nei minimi particolari, tenendone traccia sui social network. Circa quattro ore prima di entrare in classe, infatti, il ragazzino ha pubblicato un messaggio sul suo profilo TikTok con una frase inequivocabile: “Don’t blame me for what i will do in 4 hrs“, tradotto letteralmente in “Non datemi la colpa per quello che farò tra 4 ore“. A renderlo noto è Il Messaggero. Gran parte degli utenti ha poi anche commentato l’accaduto. Scorrendo la bacheca, in mezzo a tante reazioni, si leggono incoraggiamenti scritti da altri ragazzi, i quali hanato digitando: “Ci hai provato” e persino “Buona fortuna“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Insegnante accoltellata a scuola da studente di 13 anni. Valditara: gravità sconvolgente

Notizie e thread social correlati

Trapani, il post dell'11enne che ha tentato di accoltellare il prof: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore"Un ragazzo di 11 anni ha pubblicato un messaggio online in cui scrive di non voler essere incolpato per le azioni che compirà tra quattro ore,...

Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof. Il post su Tik Tok: «Non incolpatemi per quel che farò» ?Un studente di 11 anni ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia durante le lezioni.

Temi più discussi: 11 anni, coltello e casco integrale: aggredisce il prof in diretta Telegram; Trapani, 11enne tenta di accoltellare prof a scuola e riprende l'aggressione col cellulare; Il premio Rosa Camuna alla docente accoltellata dal suo studente tredicenne; Trapani, 11enne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare.

Nigeriano di 19 anni accoltellato, portato in ospedale reddit

Russia, insegnante uccisa da uno studente, si indaga sul moventeUn ragazzo di 17 anni ha accoltellato a morte la sua insegnante di lingua russa a Dobryanka, nella regione russa di Perm. Secondo le prime informazioni, il movente sarebbe legato a rancori personali ... it.euronews.com

Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola: è stata operata ma le sue condizioni restano graviIl ragazzo si è presentato davanti alla docente vestito con un pantalone mimetico e con una maglietta con la scritta Vendetta, e avrebbe colpito con un coltello l’insegnante con alcuni fendenti alla ... ilmessaggero.it