Una donna vittima di stupro contagiata dall’Hiv è deceduta a causa di complicanze legate all’Aids. La Corte d’Assise di Napoli ha assolto un uomo di 65 anni dall’accusa di aver trasmesso il virus attraverso rapporti sessuali non protetti, ritenendo che il fatto non costituisse reato. La decisione si basa su un’assenza di elementi che dimostrino il coinvolgimento diretto dell’imputato nella diffusione del virus.

La Corte d’Assise di Napoli ha assolto Nicola Conte, 65 anni, originario dell’isola di Ischia, dall’accusa di avere diffuso consapevolmente il virus Hiv attraverso rapporti sessuali non protetti. L’uomo era finito sotto processo con l’ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale, dopo la morte di una donna di origine polacca deceduta nel novembre 2017 a causa dell’ Aids. La sentenza è arrivata con la formula “il fatto non costituisce reato”. Le motivazioni dei giudici saranno rese note entro 45 giorni, ma secondo quanto emerso durante il processo la decisione potrebbe essere legata alla mancanza di dolo, cioè la mancanza della prova che l’imputato fosse effettivamente consapevole della propria sieropositività al momento dei rapporti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stuprata e contagiata dall’Hiv, muore di Aids. L'aggressore assolto perché "il fatto non costituisce reato"

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