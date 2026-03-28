La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione di Paolo Mocavero, leader di Centopercentoanimalisti, dall’accusa di diffamazione ai danni di Roberto Baggio. La decisione riguarda un procedimento legale in cui Mocavero era stato imputato di aver diffuso affermazioni offensive nei confronti dell’ex calciatore. La sentenza ha stabilito che il fatto non costituisce reato.

La Corte di Cassazione ha assolto il leader di Centopercentoanimalisti, Paolo Mocavero, accusato di aver diffamato Roberto Baggio. In primo grado Mocavero era stato condannato a 9 mesi, pena poi ridotta a 5 mesi in Appello. I giudici della Quinta Sezione della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio la sentenza perché il fatto non costituisce reato. Roberto Baggio aveva denunciato Mocavero che sui social aveva duramente criticato la passione per la caccia dell’ex calciatore, facendo riferimento in particolare ai viaggi del “Divon Codino” nella sua riserva in Argentina. L’ex numero 10 – appassionato di caccia – fu contestato durante la Fiera della caccia e della pesca di Vicenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Diffamazione a Roberto Baggio, animalista assolto in Cassazione: “Il fatto non costituisce reato”

Articoli correlati

Stuprata e contagiata dall’Hiv, muore di Aids. L'aggressore assolto perché "il fatto non costituisce reato"La Corte d’Assise di Napoli ha assolto Nicola Conte, 65 anni, originario dell’isola di Ischia, dall’accusa di avere diffuso consapevolmente il virus...

Caso Cucchi, assolto il colonnello Sabatino: “Il fatto non costituisce reato”È finito il processo giudiziario per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino, imputato nel processo sui presunti depistaggi legati alla morte...

Tutto quello che riguarda Roberto Baggio

Discussioni sull' argomento Leader Centopercentoanimalisti assolto dall’accusa di aver diffamato Roberto Baggio; Leader Centopercentoanimalisti assolto dall’accusa di aver diffamato Roberto Baggio.

L’ex arbitro Rizzoli racconta Roberto Baggio: Ero un ragazzino, venne da me e disse: ci penso ioC'è un episodio della carriera che l'ex direttore di gara non dimenticherà mai, è legato al divin codino: ha lasciato un segno dentro di ... fanpage.it

Roberto Baggio: «I rapinatori hanno messo la pistola in bocca a mio figlio. Ora capisco chi si fa giustizia da sé»Calcio e vita personale si intrecciano per produrre una serie di trionfi e sofferenze. Roberto Baggio Passa dal Basement e al podcast di Gianluca Gazzoli condivide i tratti significativi del proprio ... brescia.corriere.it

"Ci penso io": la lezione di umiltà di Roberto Baggio che Nicola Rizzoli non dimenticherà mai. Nel 2001, un giovane arbitro di 29 anni si trovava all'Olimpico per la sua seconda direzione in Serie A. Il clima era elettrico, la tensione altissima, ma a cambiare la st - facebook.com facebook

Ma il mitologico dossier di Roberto Baggio che avrebbe stravolto il calcio italiano è stato mai letto da nessuno No, perché è da settimane che continuo a vederlo citato come il grande "what if" della nazionale e sto iniziando a innervosirmi x.com