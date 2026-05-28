italiano napoli piano rilancio per lucca e noa lang

Il Napoli sta pianificando un rilancio per i calciatori Lucca e Noa Lang. La società sta valutando strategie per valorizzare le prestazioni di entrambi, che attualmente non sono titolari fissi. La scelta di un nuovo allenatore potrebbe influenzare questa decisione, con possibili modifiche alla rosa e alle rotazioni in attacco. La decisione finale sulle strategie di mercato e formazione sarà comunicata nelle prossime settimane.

La possibile scelta di Vincenzo Italiano per la panchina azzurra si intreccia già con le valutazioni sulla rosa della prossima stagione. Nel confronto andato in scena martedì a Roma con gli agenti del tecnico, Aurelio De Laurentiis non avrebbe affrontato soltanto il tema dell’allenatore. Sul tavolo sarebbe finita anche la costruzione del nuovo Napoli. Il club vuole capire quali risorse già di proprietà possano essere recuperate e inserite nel prossimo progetto tecnico. La priorità sarebbe evitare di disperdere investimenti importanti. Anche perché diversi calciatori rientreranno dopo le rispettive esperienze in prestito e dovranno essere nuovamente valutati. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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