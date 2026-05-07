Noa Lang è tornato a essere al centro delle notizie riguardanti il Napoli, mentre il club turco ha rifiutato una proposta di trasferimento. La situazione contrattuale del giocatore rimane in sospeso, con il club partenopeo che valuta le prossime mosse. La discussione sulle possibilità di un trasferimento si mantiene aperta, senza ulteriori dettagli sui termini o le tempistiche.

Il futuro di Noa Lang torna a essere un tema aperto per il Napoli. L’esterno olandese non sarà riscattato dal Galatasaray e, al termine della stagione, farà rientro formale in azzurro. La permanenza in Turchia non proseguirà. La decisione è ormai definita. A chiarire il quadro è Fabrizio Romano, che sui propri profili social ha spiegato: “Noa Lang NON rimarrà al Galatasaray e tornerà a Napoli alla fine della stagione. Decisione presa dal giocatore e dal club, il Gala non farà valere l’opzione di acquisto di 30 milioni di euro e quindi Lang tornerà a Napoli. Club ed entourage del giocatore aperti a un nuovo capitolo in estate, poiché i passi successivi dipenderanno da aggiornamenti del manager e della squadra”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Noa Lang torna al Napoli: Galatasaray dice no

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