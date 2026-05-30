No Pfizer non ha presentato un vaccino a mRNA contro l’Hantavirus | lo screenshot è manipolato

Uno screenshot diffuso su Facebook mostra una presunta presentazione di Pfizer riguardo a un vaccino a mRNA contro l’Hantavirus. Tuttavia, le verifiche confermano che l’immagine è stata manipolata. Non esistono comunicazioni ufficiali o annunci da parte di Pfizer riguardanti un vaccino contro questa malattia. La notizia circolata online non corrisponde a fatti reali, e non ci sono prove che l’azienda abbia presentato un prodotto di questo tipo.

Secondo diverse condivisioni Facebook Pfizer avrebbe già presentato il suo vaccino «contro l’ Hantavirus », che in queste narrazioni richiama il recente caso dell’emergenza Hantavirus Andes. Dunque vi sarebbe dietro un complotto delle case farmaceutiche? Per chi ha fretta:. ui social circola lo screenshot di un presunto articolo che annuncia risultati promettenti di Pfizer per un vaccino a mRNA contro l’Hantavirus.. L’immagine viene condivisa per suggerire una pianificazione dell’emergenza sanitaria legata al virus.. La schermata è un’alterazione grafica di un vero articolo pubblicato nel novembre 2025 dalla testata economica spagnola Expansion. 🔗 Leggi su Open.online

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Fact Check: Is Hantavirus Really a Side Effect of the Covid-19 Vaccine

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