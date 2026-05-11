Una donna di 57 anni ha ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennizzo dopo aver subito un grave danno neurologico a seguito di una vaccinazione con il vaccino Pfizer anti Covid. La Corte d'appello di Torino ha confermato il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno subito. Il tribunale ha quindi stabilito che il danno è collegato alla vaccinazione e ha riconosciuto il diritto alla compensazione.

La Corte d’appello di Torino ha confermato il nesso causale tra il vaccino anti Covid Pfizer e un grave danno neurologico che ha colpito una commerciante di 57 anni di Alba, nel Cuneese. Già in primo grado alla donna era stato riconosciuto il diritto all’indennizzo, ma il ministero della Salute aveva fatto ricorso contro la sentenza. La causa della donna contro il vaccino Pfizer La sentenza della Corte d'Appello I legali della donna e la questione dei danni dei vaccini La causa della donna contro il vaccino Pfizer Il 14 ottobre, il tribunale civile di Asti ha riconosciuto alla commerciante il diritto all’indennizzo perché la donna è stata colpita da una grave patologia dopo essersi vaccinata contro il Covid-19.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ha un grave danno neurologico dopo vaccino Pfizer anti Covid, Corte d'appello di Torino conferma nesso causale

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