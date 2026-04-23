Vaccino a mRNA contro l’influenza aviaria | Moderna avvia la fase 3 della sperimentazione

Moderna ha annunciato l’avvio della fase 3 di uno studio clinico sul proprio vaccino a mRNA rivolto all’influenza aviaria. La sperimentazione coinvolge circa 4.000 partecipanti e si svolge in diversi paesi. Questa fase mira a verificare l’efficacia e la sicurezza del prodotto prima di eventuali approvazioni ufficiali. L’azienda ha reso noto che i primi risultati sono attesi entro la fine dell’anno.

Moderna ha avviato la fase 3 della sperimentazione del vaccino a mRna contro l’influenza aviaria. Lo studio coinvolge circa 4.000 adulti negli Stati Uniti e nel Regno Unito e valuterà sicurezza e immunogenicità del candidato mRNA-1018.🔗 Leggi su Fanpage.it

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