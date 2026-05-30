No la presenza di Hantavirus in Ucraina non c’entra coi biolaboratori segreti o con Andes

In Ucraina, sono state segnalate delle presenze di Hantavirus, ma non ci sono collegamenti con biolaboratori segreti o con il virus Andes. Alcune condivisioni sui social media mostrano un’intervista di un rappresentante del centro sanitario nazionale, che è stata fraintesa o estrapolata da altri contesti. Non ci sono prove ufficiali che colleghino i casi di Hantavirus a attività di laboratorio clandestine o a altri agenti patogeni.

Diverse condivisioni Facebook ( qui e qui ) riportano fuori contesto un intervento della portavoce del Public Health Center ucraino, Mykola Hanich. Lo scorso 11 maggio sosteneva che nel Paese «dozzine di casi di infezione da Hantavirus vengono registrati ogni anno». Secondo la narrazione diffusa dai complottisti questo dimostrerebbe che i recenti casi di Hantavirus Andes proverrebbero da un biolaboratorio in Ucraina. A diffondere il virus sarebbero gli stessi militari ucraini. Per chi ha fretta:. I casi di Hantavirus in Ucraina sono un fenomeno naturale ed endemico (Hantavirus del Vecchio Mondo) registrato regolarmente dalle autorità sanitarie da anni. 🔗 Leggi su Open.online

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