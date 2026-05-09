Hantavirus Andes | in Campania sorveglianza sanitaria per un uomo era sul volo con la donna deceduta

In provincia di Napoli si trova uno degli italiani che sono entrati in contatto con la donna deceduta per Hantavirus Andes. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie, che hanno avviato la sorveglianza sanitaria sul soggetto coinvolto. La persona era a bordo dello stesso volo della donna, deceduta a causa del virus, e la gestione della situazione è in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui