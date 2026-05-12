La moglie di Gene Hackman uccisa da un Hantavirus ma non c'è legame col ceppo Andes della nave MV Hondius
A febbraio 2025, Betsy Arakawa, moglie dell’attore Gene Hackman, è deceduta a causa di un’infezione da Hantavirus. Le autorità hanno chiarito che il virus non era collegato al ceppo Andes, identificato in precedenti casi su una nave. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano stati ricollegati altri fattori o coinvolgimenti nelle circostanze della morte.
A febbraio del 2025 la moglie del celebre attore Gene Hackman, Betsy Arakawa, è morta a causa di un'infezione provocata da un Hantavirus. La specie virale coinvolta, tuttavia, non ha alcun tipo di legame epidemiologico con il ceppo andino (Andes) che ha infettato i passeggeri della nave da crociera MV Hondius.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Gene Hackman Lex Luthor... a qualcuno piace davvero quella interpretazione? reddit
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