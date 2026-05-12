La moglie di Gene Hackman uccisa da un Hantavirus ma non c'è legame col ceppo Andes della nave MV Hondius

A febbraio 2025, Betsy Arakawa, moglie dell’attore Gene Hackman, è deceduta a causa di un’infezione da Hantavirus. Le autorità hanno chiarito che il virus non era collegato al ceppo Andes, identificato in precedenti casi su una nave. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano stati ricollegati altri fattori o coinvolgimenti nelle circostanze della morte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui