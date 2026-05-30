No Juan Bertoglio non è lo scopritore dell’Hantavirus Andes e la trasmissione tra umani è dimostrata

Su Facebook circolano post che attribuiscono al dottor Juan Bertoglio il ruolo di scopritore dell’Hantavirus Andes e di primo a trattarlo. Tuttavia, questa affermazione è falsa. La trasmissione tra esseri umani è stata confermata da studi scientifici. Bertoglio non ha scoperto il virus né è stato il primo a curarlo.

Diverse condivisioni Facebook riportano le affermazioni controverse del dottor Juan Bertoglio, presentato come lo scopritore dell’Hantavirus Andes, oppure come il primo ad averlo trattato. La fonte originale è un’intervista pubblicata su La Bussola Quotidiana. L’intervista viene usata per portare avanti la narrazione secondo cui la trasmissione tra persone dell’Hantavirus Andes non sarebbe dimostrata e che il vaccino sarebbe inutile. Per chi ha fretta:. Il medico cileno Juan Bertoglio viene presentato sui social e da alcune testate come lo «scopritore dell’Hantavirus Andes», un titolo usato per dare autorevolezza a tesi che definiscono i vaccini inutili e la paura irrazionale. 🔗 Leggi su Open.online

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