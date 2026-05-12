Hantavirus i chiarimenti sul ceppo Andes dalla trasmissione tra persone al livello di mortalità

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è parlato del ceppo Andes dell’hantavirus, con attenzione ai rischi di trasmissione tra persone e ai tassi di mortalità associati. Secondo il professor Signorelli, la trasmissione tra individui è molto più frequente rispetto ad altri ceppi di hantavirus. Sono state fornite spiegazioni sui modi in cui il virus si diffonde e sui dati relativi alla gravità delle infezioni causate da questa variante.

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Come spiega il professor Signorelli "la trasmissione da persona a persona di Andes è molto più difficile rispetto al Covid, ma attenzione all'elevata mortalità".🔗 Leggi su Gazzetta.it

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