Hantavirus i chiarimenti sul ceppo Andes dalla trasmissione tra persone al livello di mortalità

Recentemente si è parlato del ceppo Andes dell’hantavirus, con attenzione ai rischi di trasmissione tra persone e ai tassi di mortalità associati. Secondo il professor Signorelli, la trasmissione tra individui è molto più frequente rispetto ad altri ceppi di hantavirus. Sono state fornite spiegazioni sui modi in cui il virus si diffonde e sui dati relativi alla gravità delle infezioni causate da questa variante.

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