Incubazione degli hantavirus sintomi e trasmissione | la guida completa dell’Iss Non ci sarà una nuova pandemia

L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida completa sull'incubazione, i sintomi e le modalità di trasmissione degli hantavirus. Secondo le informazioni ufficiali, non si prevede l'insorgenza di una nuova pandemia legata a questi virus. Il commento di un immunologo premiato con il Nobel nel 2023 conferma questa posizione, affermando che non ci saranno rischi di una diffusione epidemica su larga scala.

Roma, 8 maggio 2026 – "Non ci sarà una nuova pandemia”. Lo assicura Drew Weissman, l'immunologo premiato con il Nobel nel 2023 per i vaccini contro il Covid-19. “L’ hantavirus si trasmette tra uomini ma non si diffonde velocemente come il Covid”. Rassicurazioni sono arrivate dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, che esclude la possibilità di una grande epidemia. Questo non vuol dire che il focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius in viaggio dal Sudamerica verso le Canarie (3 morti e 5 contagi accertati), non rappresenti un rischio grave per la salute pubblica e come tale vada trattato. Anche se il pericolo per la popolazione generale resta “assolutamente basso” (fonte Oms), c’è la possibilità che si manifestino nuovi casi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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