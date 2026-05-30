No il direttore dell’OMS non ha ammesso un complotto sull’Hantavirus per vaccinare i bambini

Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità ha chiarito di non aver mai ammesso un complotto riguardante l’Hantavirus per vaccinare i bambini. La notizia si diffusa su Facebook, accompagnata da diversi post che suggerivano questa teoria. Tuttavia, non ci sono dichiarazioni ufficiali che confermino tali affermazioni, e l’OMS ha smentito la presenza di qualsiasi coinvolgimento in un complotto legato alla vaccinazione dei minori contro l’Hantavirus.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui e qui ) l’emergenza Hantavirus sarebbe servita per promuovere un «massiccio programma di vaccinazione infantile», ad ammetterlo sarebbe lo stesso direttore generale dell’ OMS, Tedros Ghebreyesus, come dovrebbe dimostrare la clip che gli autori delle condivisioni riportano. Si tratta di una narrazione coeva agli ambienti No vax priva di fondamento. Per chi ha fretta:. Sui social circola un video del direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che avrebbe “ammesso” l’uso dell’Hantavirus per imporre vaccinazioni pediatriche di massa.. Il video è reale, ma la didascalia italiana che lo accompagna stravolge e inventa completamente le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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