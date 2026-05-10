Una nave da crociera è attualmente ormeggiata a Tenerife a causa di un focolaio di hantavirus. Le autorità sanitarie hanno predisposto un ampio dispositivo di intervento, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità sull’isola ha chiarito che si tratta di un caso diverso dal Covid-19 e che non rappresenta una minaccia pandemica. La nave rimane sotto sorveglianza mentre si attuano le misure di sicurezza necessarie.

La nave da crociera Mv Hondius, al centro di un focolaio di hantavirus che ha fatto scattare l’allerta sanitaria internazionale, è entrata nel porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife, dove nelle prossime ore prenderà il via una complessa operazione di sbarco controllato dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. Le immagini trasmesse dalla televisione pubblica spagnola Rtve mostrano l’imbarcazione all’ancora all’interno dello scalo, raggiunto dopo giorni di tensioni diplomatiche e sanitarie tra il governo centrale spagnolo e le autorità delle Canarie. La scorta della Guardia Civil. L’arrivo della Hondius è avvenuto sotto stretta sorveglianza della Guardia Civil, che ha scortato la nave fino al porto dove è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza e contenimento biologico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, la nave Hondius è a Tenerife: pronto maxi-dispositivo sanitario. Il direttore dell’Oms sull’isola: “Non è il Covid”

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