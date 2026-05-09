Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si trova oggi a Tenerife, un’isola spagnola, per supervisionare le operazioni di soccorso relative a un caso di hantavirus a bordo di una nave da crociera. L’obiettivo è coordinare il trasferimento dei passeggeri colpiti e gestire le procedure di assistenza. La presenza del rappresentante dell’OMS si aggiunge alle attività di emergenza in corso sull’isola.

Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sarà oggi sull'isola spagnola di Tenerife per coordinare il soccorso e il trasferimento dei passeggeri colpiti dall’hantavirus su una nave da crociera. Lo hanno riferito fonti del governo spagnolo. Ghebreyesus accompagnerà i ministri della Salute e dell’interno spagnoli «per garantire il coordinamento tra amministrazioni, il controllo sanitario e l’applicazione dei protocolli di sorveglianza e risposta pianificati», hanno detto le fonti. Tre passeggeri della MV Hondius - marito e moglie olandesi e una donna tedesca - sono deceduti, mentre altri si sono ammalati di questa rara malattia che di solito si diffonde tra i roditori.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus: il direttore dell'Oms a Tenerife per coordinare i soccorsi

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