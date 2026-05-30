No alla remigrazione Sì ai deliri della Albanese
Francesca Albanese ha annunciato la sua candidatura al Senato, sostenuta da alcune forze politiche. Durante un intervento, ha espresso critiche sulla politica migratoria, definendola “remigrazione”, e si è concentrata sui suoi progetti e posizioni. La candidata ha affrontato anche temi legati alle proposte politiche di altri schieramenti, senza riferimenti diretti a specifici partiti o enti. La sua candidatura viene discussa in un contesto di competizione tra diversi gruppi politici.
Francesca Albanese - che Pd, Avs e M5S si litigheranno col coltello fra i denti come candidata alle prossime elezioni parla al Senato. Accompagnata infatti dagli esponenti Peppe De Cristofaro (Alleanza Verdi e Sinistra), Laura Boldrini (Pd) e Dario Carotenuto (M5S). Sì lui, il flottigliante. Quello che si è paragonato, rimanendo serio, agli ostaggi israeliani catturati dai tagliagole di Hamas. L’evento si è svolto nella Sala Caduti di Nassiriya intitolata in ricordo della strage dei nostri soldati in Iraq ad opera di un terrorista marocchino. La deputata grillina Emanuela Corda ebbe a dire che di lui non se ne doveva parlare «solo come di un assassino» ma «anche come di una vittima oltre che carnefice». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Remigrazione: "Noi sgraditi ai poteri forti, scelte scellerate della questura"A Bologna, si intensifica la discussione sulla manifestazione prevista per sabato 9 maggio, con i promotori del presidio per la remigrazione che...
Corteo contro l'incontro sulla "remigrazione": si annuncia tensione in città alla vigilia del 25 aprileDomani alle 16 si terrà un presidio di protesta davanti all'Hotel Millennium Gold, dove si svolgerà un convegno sulla “remigrazione”.