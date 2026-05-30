No alla remigrazione Sì ai deliri della Albanese

Notizia in breve

Francesca Albanese ha annunciato la sua candidatura al Senato, sostenuta da alcune forze politiche. Durante un intervento, ha espresso critiche sulla politica migratoria, definendola “remigrazione”, e si è concentrata sui suoi progetti e posizioni. La candidata ha affrontato anche temi legati alle proposte politiche di altri schieramenti, senza riferimenti diretti a specifici partiti o enti. La sua candidatura viene discussa in un contesto di competizione tra diversi gruppi politici.