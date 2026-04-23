Corteo contro l' incontro sulla remigrazione | si annuncia tensione in città alla vigilia del 25 aprile

Domani alle 16 si terrà un presidio di protesta davanti all'Hotel Millennium Gold, dove si svolgerà un convegno sulla “remigrazione”. La manifestazione è stata organizzata in risposta all’incontro previsto per il 24 aprile e si annunciano tensioni in città alla vigilia del 25 aprile. L’evento ha attirato l’attenzione di diversi gruppi che hanno deciso di manifestare contro questa iniziativa.

Un presidio contro il convegno sulla “remigrazione” annunciato per venerdì 24 aprile all’Hotel Millennium Gold, alla vigilia del 25 aprile: la mobilitazione è stata convocata per domani alle 16.30 in piazza Carlo III da Cgil, Anpi e Rete No Kings, mentre l’incontro promosso dal comitato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate La provocazione alla vigilia del 25 aprile: a Napoli l'incontro sulla "remigrazione" ha ora una sede ufficialeSarà l’Hotel Millennium Gold di Napoli a ospitare venerdì 24 aprile alle ore 18 l’evento sulla cosiddetta “remigrazione”, al centro delle polemiche... Presidio sulle note di “Bella Ciao”: si alza la tensione alla vigilia di “Remigrazione e Riconquista”Si scaldano gli animi già alla vigilia dell'iniziativa annunciata da “Remigrazione e Riconquista”, per la quale domani 7 marzo alle 15 a Prato sono... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; 25 aprile a Predappio, Forza Nuova annuncia la fine dell’antifascismo; Ad Assisi gli studenti marciano contro la guerra: Basta con bombe e parole d’odio. A Milano tre cortei contro il raduno dei sovranisti. Salvini: «Ue sospenda blocco gas russo»La città divisa tra il raduno dei sovranisti promosso dalla Lega di Salvini e i cortei nati in protesta. Le forze dell’ordine usano gli idranti per bloccare gli antagonisti ... editorialedomani.it Milano, tre cortei contro il Remigration Summit di Salvini: Concesso il percorso del 25 aprile, uno sfregioNon è che camminare fra porta Venezia a piazza del Duomo sia permesso solo a chi porta la bandiera rossa, aveva detto nei giorni scorsi il leader della Lega ... ilfattoquotidiano.it Arriva l’Imperatore d’Oriente. Per la prima volta, il Corteo Storico Montfort accoglie una figura di altissimo rango: Baldovino II di Costantinopoli, ultimo imperatore latino. Una presenza rara, che porta con sé il peso della storia, il valore delle alleanze e i segni de - facebook.com facebook Esprimo il mio affettuoso augurio di pronta guarigione al poliziotto rimasto ferito a Roma durante il corteo anarchico e la ferma condanna per i diversi atti di violenza perpetrati nei confronti di chi tutti i giorni è impegnato nel garantire ordine e sicurezza. Alle do x.com