Remigrazione | Noi sgraditi ai poteri forti scelte scellerate della questura

A Bologna, si intensifica la discussione sulla manifestazione prevista per sabato 9 maggio, con i promotori del presidio per la remigrazione che criticano la strategia adottata dalla Questura. Gli organizzatori definiscono la gestione delle autorità come problematica e ritengono che le scelte fatte siano dannose per il corretto svolgimento della manifestazione. La polemica si accende in un clima di tensione tra chi promuove l’evento e le forze dell’ordine.

Non si placa la polemica a Bologna in vista della manifestazione prevista per sabato 9 maggio. Quella che viene definita "linea sicura" adottata dalla Questura, viene contestata dagli organizzatori del Comitato promotore del presidio per la remigrazione, che parlano apertamente di una “gestione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Avvocato famiglia Caliendo: “Ho toccato poteri forti e vogliono zittirmi”Tempo di lettura: 2 minuti“Mi vogliono zittire”, “sto toccando poteri forti” e “qualcuno sta chiedendo la mia sospensione dall’attività di avvocato...

Litfiba: torna l’inedito del ’86, un grido contro i poteri fortiI Litfiba tornano sulla scena musicale con una missione che unisce il recupero di un tesoro perduto della loro discografia a un duro monito contro le...

Approfondimenti e contenuti

Remigrazione Tre consiglieri entrano al gruppoQuante volte abbiamo sentito dire che l’amministrazione comunale non ha legami con gruppi e ambienti dell’estrema destra? Tante. Inizia così la nota del gruppo consiliare Lucca è un grande noi a ... lanazione.it

Remigrazione, raduno a Genova. E l’hotel respinge gli organizzatoriGenova – Il comitato per la Remigrazione costretto a migrare: via dal Rex, l’hotel-residence di Genova che i vari soggetti di estrema destra (CasaPound, Veneto fronte skinhead, Brescia ai bresciani, ... ilsecoloxix.it