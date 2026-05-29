Bresso | la Commissione dice no ai voli commerciali nel Parco Nord

La Commissione ha respinto la richiesta di voli commerciali nel Parco Nord di Bresso. Con il nuovo piano Enac, la gestione dello scalo subirà modifiche, anche se i dettagli precisi non sono ancora stati comunicati. Il protocollo del 2007, che regolava l’attività aeroportuale, è ora considerato a rischio di revisione o revoca. La decisione si basa su valutazioni legate alle normative e alle implicazioni ambientali, senza ulteriori specifiche sui tempi o sulle conseguenze.

? Punti chiave Come cambierà la gestione dello scalo con il nuovo piano Enac?. Perché il protocollo del 2007 è oggi considerato in pericolo?. Quali rischi ambientali hanno documentato i tecnici del Comitato?. Chi dovrà decidere definitivamente sul futuro dei voli a Bresso?.? In Breve Protocollo del 31 luglio 2007 escludeva il potenziamento del traffico commerciale a Bresso.. Enac Servizi S.r.l. prevede gestione totale dello scalo dal 1 febbraio 2026.. Consiglieri Simone Negri e Onorio Rosati hanno presentato la risoluzione in Commissione.. Comitato denuncia sorvoli irregolari e rischi ambientali per i comuni di Cinisello e Milano..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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