Nicolò Bulega ha vinto anche la prima gara del GP di Aragon, portando a 20 le vittorie consecutive in questa stagione. La gara si è disputata nel sesto appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Bulega ha mantenuto la leadership dall'inizio alla fine, rafforzando la sua posizione nel campionato. La vittoria si aggiunge alle precedenti gare di questa stagione, confermando il suo successo in questa fase del campionato.

E siamo a 20! Nicolò Bulega non si ferma più e vince anche Gara-1 del Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota del team Ducati ufficiale ha nuovamente ritoccato il libro di storia della categoria, centrando il sedicesimo successo in altrettante manche di questa annata. Inoltre, aggiungendo le 4 del finale della passata stagione, ha toccato quota 20 vittorie di fila in superbike. Un record che ha dell’incredibile e che spiega perfettamente il dominio del pilota emiliano. Come spesso capita l’unico che ha saputo tenergli testa è stato il suo compagno di scuderia Iker Lecuona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Bulega prosegue il filotto di vittorie! Implacabile anche in gara-1 del GP di Aragon

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