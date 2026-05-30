LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | pole di Bulega tra poco il via di gara-1!

Notizia in breve

Bulega ha conquistato la pole position nella prima gara di Superbike al Gran Premio di Aragon, che sta per iniziare. La sessione si è conclusa poco prima delle 13.39, ora in cui è cominciato il riscaldamento e si prepara il via. La gara di Aragon, valida per il campionato 2026, sta per partire e i piloti sono pronti sulla griglia di partenza.