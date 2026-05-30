LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | pole di Bulega tra poco il via di gara-1!
Bulega ha conquistato la pole position nella prima gara di Superbike al Gran Premio di Aragon, che sta per iniziare. La sessione si è conclusa poco prima delle 13.39, ora in cui è cominciato il riscaldamento e si prepara il via. La gara di Aragon, valida per il campionato 2026, sta per partire e i piloti sono pronti sulla griglia di partenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di Superbike in scena al Gran Premio di Aragon. 11.40 L’appuntamento è quindi alle 14.00 con Gara-1, con la cronaca testuale che ripartirà alle 13.40 per prepararci insieme alla partenza che vedrà, come sempre, Bulega davanti a tutti con la speranza che Nicolo riesca a portare a casa l’ennesima vittoria di questo inizio di stagione favoloso. A dopo! 11.37 Questa, invece, la classifica aggiornata dopo la Superpole, con Bulega che continua a staccarsi, anche se di poco, da Iker Lecuona: 1. Nicolò Bulega — 322 punti. 2. Iker Lecuona — 224 punti. 3. Yari Montella — 121 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE WorldSBK 2026 Aragon Round | Race 1 | Tracking Timing Data & Commentary
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