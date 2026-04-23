A Washington si svolgerà questa sera alle 22 italiane un incontro tra le delegazioni di Libano e Israele, con l’obiettivo di proseguire i negoziati di pace e impedire l’eventuale ripresa del conflitto. La discussione arriva in un momento di tensioni crescenti tra i due Paesi, e il governo di Beirut si appresta a chiedere a Tel Aviv una proroga di un mese del cessate il fuoco.

Si terrà a Washington, alle 22 ora italiana, il faccia a faccia tra la delegazione del Libano e quella di Israele per evitare che le recenti tensioni sfocino ufficialmente nella riapertura del conflitto. In ballo, infatti, c’è il fragile cessate il fuoco, più formale che reale, di dieci giorni, iniziato il 16 aprile scorso e ormai prossimo alla conclusione. Stando a quanto riportano i media statunitensi, al faccia a faccia dovrebbero partecipare l’ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, e l’ambasciatore statunitense in Libano, Michel Issa, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo. Per quanto riguarda Israele, Benjamin Netanyahu ha deciso che la delegazione sarà guidata dall’ambasciatore negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, mentre per il Libano al tavolo ci sarà l’ambasciatrice a Washington, Nada Hamadeh Moawad.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Negoziati di pace a Washington tra Libano e Israele appesi a un filo: questa notte il governo di Beirut chiederà a Netanyahu la proroga di un mese del cessate il fuoco

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