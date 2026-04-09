Nbc | Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre attacchi in Libano Israele apre ai colloqui con Beirut Hormuz chiuso? L’Iran farà passare 15 navi al giorno – La diretta

Secondo quanto riporta un canale televisivo statunitense, l’ex presidente statunitense avrebbe chiesto al premier israeliano di ridurre gli attacchi in Libano. Nel frattempo, Israele ha manifestato disponibilità a discutere con Beirut, mentre l’Iran ha annunciato che farà passare circa 15 navi al giorno nello Stretto di Hormuz, che al momento rimane chiuso, senza che siano state segnalate navi di petrolio o gas in transito da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco.

Nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando i dati di Kpler, società di tracciamento di navi globale. Solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo. L’agenzia di stampa iraniana Fars aveva riferito che la Repubblica Islamica aveva sospeso il transito nello stretto in segno di protesta contro gli attacchi israeliani in Libano. Ma nella notte un comunicato dell’ Autorità portuale iraniana ha fatto sapere che «al fine di proteggersi da possibili collisioni con mine, in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie (. 🔗 Leggi su Open.online

Hormuz riapre? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno». Teheran e il piano sul nucleare che smentisce Trump: «Non ci fermerà» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.

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TRUMP E NETANYAHU CI HANNO DICHIARATO GUERRA #iran #israel #usa #trump #russia #hormuz #italy #crisi

Temi più discussi: Trump estende la scadenza dell’ultimatum all’Iran per due settimane; 'Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre gli attacchi in Libano'; Medio Oriente, Idf: 'La popolazione lasci subito i quartieri sud di Beirut'. Resta chiuso lo Stretto di Hormuz - LIVEBLOG; Medio oriente, ancora raid in Libano. Teheran: Basta attacchi. Media russi: L’Iran farà passare non più di 15 navi al giorno da Hormuz.

'Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre gli attacchi in Libano'(ANSA) - NEW YORK, 09 APR - Donald Trump ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di ridurre l'intensità degli attacchi israeliani ... notizie.tiscali.it

Media: Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre gli attacchi. Colloqui Washington-TeheranAGI - La delegazione dell' Iran ai colloqui con gli Stati Uniti è attesa per stasera a Islamabad. Lo ha detto l'ambasciatore iraniano in Pakistan. Nonostante lo scetticismo dell'opinione pubblica ira ... msn.com

Netanyahu: "Ho ordinato di aprire al più presto negoziati diretti con il Libano" - facebook.com facebook

“Proprio oggi, Netanyahu ha lanciato il suo attacco più duro contro il Libano dall'inizio dell'offensiva. Il suo disprezzo per la vita e il diritto internazionale è intollerabile. È ora di parlare chiaramente: il Libano deve essere incluso nel cessate il fuoco. La comunità x.com