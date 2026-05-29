i giardini reali come central park arriva il royal summer stage

Da luglio a settembre, i giardini reali tornano a essere palcoscenico a cielo aperto che abbraccerà un repertorio che dal nuovo folk al repertorio classico, dal jazz a qualsiasi contaminazione possibile. È il Royal Summer Stage 2026, in programma dal 9 al 12 luglio e poi di nuovo il 20, 26 e 27 settembre, a cura di Consorzio Villa Reale e Parco, Musicamorfosi e Orchestra Canova, con il contributo di Comune di Monza e Ministero della cultura e il supporto di Banco Desio e della Brianza. "La kermesse musicale declina in uno dei parchi più affascinanti del Paese un format consolidato al Central Park di New York, come ai giardini di Schoenbrunn a Vienna" anticipa Saul Beretta, direttore artistico di Musicamorfosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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