Sport Nepi Molineris Sport e Salute | Ha il potere di illuminare aree degradate

Lo sport ha il potere di illuminare e riqualificare zone spesso trascurate o degradate, secondo quanto affermato da Nepi Molineris di Sport e Salute. La scelta del termine

Cologno Monzese, 16 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo scelto la parola 'Illumina' perché lo sport ha il potere di accendere e riqualificare aree spesso trascurate o degradate. Basta un canestro per dare nuova vita a uno spazio. Creare un luogo che favorisca la naturalezza, la normalità e l'unione tra persone di ogni ceto e livello è un concetto straordinario. Oggi inizia un'avventura che ci auguriamo duri a lungo. Sarà bello ritrovarsi qui tra un anno per vederne i frutti". Queste le parole di Diego Nepi Molineris, amministratore delegato Sport e Salute, oggi alla presentazione di 'Sport Illumina' a Cologno Monzese,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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