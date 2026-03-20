Neonata muore in ospedale a 4 giorni dal parto | la Procura di Firenze apre un fascicolo indagini in corso

Una neonata di quattro giorni è deceduta all’ospedale Careggi di Firenze. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e le indagini sono attualmente in corso per chiarire quanto accaduto. La famiglia della neonata sta collaborando con le autorità per fare luce sulla vicenda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto al momento.

Una neonata di soli quattro giorni è morta all’ospedale Careggi di Firenze. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Disposti accertamenti per far luce sul decesso. Il nosocomio: "Seguiamo il caso con massima attenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tragedia a Careggi, neonata muore 4 giorni dopo il parto. E la procura apre un’inchiestaFirenze, 20 marzo 2026 – Una neonata è morta a quattro giorni dal parto nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Careggi. Neomamma 25enne muore all’improvviso a pochi giorni dal parto: tragedia a Taranto, indagini in corsoLa giovane era stata dimessa senza particolari problemi dopo il parto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Tutti gli aggiornamenti su Neonata muore in ospedale a 4 giorni... Temi più discussi: Tragedia a Careggi, neonata muore 4 giorni dopo il parto. E la procura apre un’inchiesta; Benevento, neonata con problemi cardiologici muore in ospedale: Procura apre inchiesta; Neonata muore poche ore dopo la nascita, aperta un'inchiesta: disposto il sequestro delle cartelle cliniche; Neonata muore poche ore dopo il parto: sequestrate le cartelle sanitarie. Tragedia a Careggi, neonata muore 4 giorni dopo il parto. E la procura apre un’inchiestal decesso della piccola è avvenuto domenica scorsa, e la procura di Firenze nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo ... lanazione.it Neonata muore dopo doppio accesso in ospedale: indaga la Procura di BeneventoUna neonata di due mesi è deceduta all'ospedale San Pio di Benevento dopo due accessi al pronto soccorso in poche ore. cronachedellacampania.it l decesso della piccola è avvenuto domenica scorsa, e la procura di Firenze nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo - facebook.com facebook