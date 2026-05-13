Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno portata dalla madre 16enne forse parto in casa finito in tragedia

Una ragazza di 16 anni ha portato all'ospedale di Sarno una neonata senza vita, avvolta in una coperta. La giovane madre si è presentata nei locali sanitari, e al momento si sta indagando sulla possibilità che il parto sia avvenuto a casa. La polizia sta raccogliendo informazioni sulla vicenda per chiarire le circostanze.

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Tragedia a Sarno, dove una 16enne è giunta in ospedale con una neonata morta fra le braccia. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, la giovanissima mamma di origini cinesi è giunta al pronto soccorso del Martiri del Villa Malta da un comune dell’area vesuviana. Inutile il tentativo dei medici di rianimare la piccola, che è andato avanti per circa 40 minuti. Le indagini sono in corso. Neonata giunta morta in ospedale a Sarno La tragedia si è verificata nella notte di martedì 12 maggio. Gli investigatori ipotizzano che la ragazzina abbia partorito in casa o comunque in locali non idonei, forse con l’aiuto di un parente. Poi la corsa disperata, accompagnata dalla madre, verso una struttura sanitaria del Vesuviano con la neonata avvolta in una coperta.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno portata dalla madre 16enne, forse parto in casa finito in tragedia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno: partorita in casa da una 16enneIndagini dei carabinieri sul decesso di una neonata, arrivata nella notte al Pronto Soccorso di Sarno (Salerno) accompagnata dalla madre, una 16enne... Ospedale Sarno, neonata morta: carabinieri al lavoroTempo di lettura: < 1 minutoIn corso accertamenti da parte dei carabinieri per far luce su di un tragico episodio avvenuto nella notte all’ospedale... Temi più discussi: Neonata morta dopo 32 giorni di vita: condannati i genitori; Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo Imperizia e negligenza; Neonati prematuri morti in ospedale a Bolzano, nominati i periti. Il 20 maggio l'autopsia; Neonato morto dopo caduta. Madre risarcita: 233mila euro. NEONATA MORTA A SARNO: SI INDAGA E’ arrivata al pronto soccorso di Sarno tenendo tra le sue braccia una neonata purtroppo già morta. Saranno le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore guidata dalla procura di Nola a... x.com Cinzia Morgia (@mcinzia28) on Threads threads Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno portata dalla madre 16enne, forse parto in casa finito in tragediaUna mamma di 16 anni è giunta all'ospedale di Sarno con una neonata morta stretta in una coperta. Ipotesi parto in casa. La salma è a disposizione della Procura ... virgilio.it Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno: partorita in casa da una 16enneIndagini dei carabinieri sul decesso di una neonata, arrivata nella notte al Pronto Soccorso di Sarno (Salerno) accompagnata dalla madre, una 16enne cinese ... fanpage.it