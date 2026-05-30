Larciano in lacrime per la neonata morta dopo due giorni di vita | shock settico dopo parto prematuro
Una neonata di due giorni, proveniente da Larciano, è deceduta al Meyer di Firenze a causa di uno shock settico. La morte è avvenuta poche ore dopo il parto prematuro. La famiglia ha ricevuto assistenza medica durante tutto il ricovero, che si è concluso con il decesso della bambina. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso. Sono in corso accertamenti clinici e analisi di laboratorio.
Una neonata di due giorni, originaria di Larciano, è morta al Meyer di Firenze per uno shock settico. Era nata prematura all’ospedale di Empoli ed era inizialmente in buone condizioni. Poi la febbre alta per lei e la madre, il trasferimento d’urgenza e il rapido peggioramento. Inutili i tentativi dei medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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