Larciano in lacrime per la neonata morta dopo due giorni di vita | shock settico dopo parto prematuro

Notizia in breve

Una neonata di due giorni, proveniente da Larciano, è deceduta al Meyer di Firenze a causa di uno shock settico. La morte è avvenuta poche ore dopo il parto prematuro. La famiglia ha ricevuto assistenza medica durante tutto il ricovero, che si è concluso con il decesso della bambina. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso. Sono in corso accertamenti clinici e analisi di laboratorio.